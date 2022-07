NOLA. Festa dei Gigli: l’associazione FESTA ETERNA MAMMA NOLA continua il suo percorso di promozione della secolare tradizione nel segno di Procida

A distanza di poche settimane dalla chiusura del GIUGNO NOLANO non si ferma l’onda del successo che ha visto protagonista l’associazione FESTA ETERNA _MAMMA NOLA di cui è coordinatore Carlo Fiumicino, promotore lo scorso mese di giugno di un ricco calendario di eventi a misura di famiglia che, però, non ha tralasciato la solidarietà e la memoria. Nel ricordo dell’amico nolano Andrea Foglia, infatti, per il secondo anno consecutivo è andato in scena il premio del cullatore ispirato ai sentimenti cristiani legati ai Gigli di Nola. Ma anche un appuntamento interamente in rosa con il conferimento di un riconoscimento alla fotografa Laura Lezza per la sua arte.

Centinaia, inoltre, i bambini che hanno animato sia piazza Duomo che la villa comunale, destinatari di continui messaggi di speranza, fede e solidarietà ma anche protagonisti di momenti di socializzazione.

Il tutto con lo sguardo rivolto all’isola di Arturo attraverso l’installazione di una Barca che l’associazione ha donato alla città in linea con il progetto intrapreso nei mesi scorsi quando il sodalizio nolano consegnò all’amministrazione comunale procidana una natività in cartapesta in occasione delle festività natalizie.

E non è detto che a settembre si ritorni con programmi ancor più ambiziosi.

“Dopo settimane siamo ancora carichi e continuano ad arrivarci attestati di stima – spiega Carlo Fiumicino – è stato sicuramente un bellissimo momento di festa vissuto con trasporto e gioia con l’occhio puntato a Procida con cui continua la sinergia. Tra gli scopi del nostro sodalizio infatti – continua Fiumicino – c’è la promozione del territorio a 360 gradi con le realtà vicine a noi per cultura ed interessi e l’isola di Arturo è sicuramente tra queste. Stiamo lavorando per portare avanti con Procida il progetto avviato un anno fa che ci consentirà di essere tra i protagonisti delle celebrazioni culturali del ricco cartellone di eventi di PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA. Un appuntamento troppo importante per Nola e la sua secolare festa”.