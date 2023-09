NOLA. Ecco al Vulcano Buono la Prima Fiera dell’Agricoltura – Agro Alimentare – Enogastronomia ed Affini

Dal 22 al 24 settembre 2023 si svolgerà a Nola presso il Centro Commerciale “Vulcano Buono”, la prima Fiera Agroalimentare organizzata dalla Confederazione PMI Italia. Musica, cibo, esibizioni e tanto altro ti aspettano in Piazza Centrale dalle 10,30 alle 19.

Un evento che punta alla valorizzazione del territorio in stretta sinergia con le istituzioni locali per consolidare un polo di attrazione per il comparto agricolo – agroalimentare ed enogastronomico, un tempo vocazione del nolano e che oggi torna ad essere una potenzialità da rilanciare. L’iniziativa è promossa dalla Conf PMI ITALIA la cui sede Nazionale – Operativa è proprio a Nola (Na) in via Mario De Sena e rappresenta un’organizzazione sindacale nazionale datoriale con oltre 300 mila aziende aderenti.

Coinvolti oltre alla Conf PMI ITALIA, il Comune di Nola, ed il Centro servizi, Vulcano Buono. Proprio il Centro commerciale e servizi Vulcano Buono, alle porte della città bruniana, metterà a disposizione la propria piazza per lo svolgimento della fiera, stante l’impossibilità momentanea da parte del Comune di Nola di piazza D’Armi, area destinata a questo tipo di manifestazioni.

La fiera apre alle 16 di venerdì 22 settembre con “Chocolat, la passione per il gusto” con la partecipazione dei pastieri nazionali. Sabato alle 10.30 ci sarà l’inaugurazione dell’esposizione equina di razze endemiche, promossa dalla Fattoria Didattica Odv Empatiamoci Pet di San Sebastiano al Vesuvio. Alle 17.30 sarà la volta dell’esibizione dell’associazione cuochi e pasticcieri provinciale di Caltanisetta con gli allievi dell’Istituto Alberghiero “Sen. Angelo di Rocco” di Caltanissetta con rilascio di attestato di partecipazione. Alle 19 ci sarà l’esibizione dell’Unione Regionale Cuochi della Campania con rilascio di attestato finale di partecipazione. La giornata di domenica inizia alle 10.30 con l’esposizione amatoriale canina, aperta a tutte le razze, organizzata dal sindacato nazionale cinofile alle 10.30. Alle 17.30 ci sarà la Pizza Slow Food con l’esibizione delle Associazioni Nazionali Pizzaioli. Non mancherà l’esposizione permanente di macchinari agricoli. promossa dalla Fattoria Didattica Odv Empatiamoci Pet.

Il programma prevede anche una serie di convegni a partire da quello di venerdì alle 16 su “Tutela dell’ambiente e gestione rifiuti del territorio”, per passare alle 17.30 a “La Scuola in fiera”. Sabato si comincia alle 10 con Food e Mediterraneo, organizzato dall’assessorato all’agricoltura della Regione Campania per passare alle 11.30 a “Innovazione tecnologica nel settore agricolo e Agro Alimentare”. Alle 16 ci sarà un convegno sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel comparto agricolo alimentare promosso da Conf Pmi Italia.Domenica alle 12 sarà la volta di “L’elicoltura al naturale, nuova prospettiva per aree mediterranee”.