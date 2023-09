AVELLA. Si è ripetuta la tradizionale processione della Madonna Addolorata nel quartiere di San Pietro

La devozione alla Madonna Addolorata, che trae origine dai passi del Vangelo, dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario, prese particolare consistenza a partire dalla fine dell’XI secolo e fu anticipatrice della celebrazione liturgica, istituita più tardi. Il calendario la festeggia il 15 settembre e ad Avella è ormai tradizione portare in processione la statua presente nella chiesa di San Pietro. Anche quest’anno si è tenuta la funzione con in testa il parroco del paese don Giuseppe Parisi con il suo seguito di fedeli. Dopo la funzione religiosa e la processione in serata si è tenuta anche una serata musicale con karaoke e ospiti musicali tra i quali si esibito con alcuni brani anche Alessandro Conte, sempre disponibile in queste occasioni.