NOLA. All’istituto Superiore Leone-Nobile amplia l’offerta formativa con nuovi laboratori. Foto

L’istituto Superiore Leone – Nobile di Nola amplia la sua offerta di laboratori a tutta l’utenza.

In questi giorni con li lavoro sinergico dell’ufficio tecnico, degli assistenti tecnici, dei collaboratori scolastici sono stati costituiti due ambienti ex novo nel piano terraneo nella sede centrale di Via Dei Mille.

Il laboratorio denominato “ARCHIMEDE” è destinato ai docenti e agli alunni ad indirizzo manutenzione settore meccanico e li laboratorio “TECNOLOGICO” a disposizionedi docenti ed alunni del settore elettrico elettronico.

In tal modo la scuola risponde alle esigenze di una Istituzione che proclama ad alta voce il concetto “DI SAPER FARE”, venendo ni conto agli ambienti prossimi alla riattazione, grazie alla vigilia dell’inizio dei lavori voluti della Città Metropolitana di Napoli.