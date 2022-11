Forino (Av). Mostra di Oltremare. La Città dei Sette Colli trionfa grazie allo Chef Federico Della Cerra del Mousse Art

La Mostra d’Oltremare di Napoli è una delle principali sedi fieristiche italiane ed assieme alla Fiera del Mediterraneo di Palermo ed alla Fiera del Levante a Bari, è considerata la maggiore perla del Mezzogiorno. Si estende su una superficie di 720000 m² comprendente edifici di notevole interesse storico-architettonico, oltre a padiglioni espositivi più moderni, fontane (tra cui la monumentale Fontana dell’Esedra), un acquario tropicale, giardini con una grande varietà di specie arboree e un parco archeologico. La Fiera di Oltremare è uno dei fiori ad occhiello dell’ Italia , la quale attira migliaia di visitatori, esperti ed intenditori provenienti da tutto il Mondo. Da ormai otto anni questa fiera internazionale dedica uno spazio anche al ” Gustus” vetrina professionale completamente dedicata al FOOD e alla TECNOLOGIA. Durante la manifestazione si entra e si potra’ entrare direttamente in contatto con le aziende di tutti i settori del FOOD, Aziende della Tecnologia per la Cucina Professionale, mondo BAR, mondo PIZZA e tutto l’universo della RISTORAZIONE. In questa edizione tra i 120 espositori e’ stata presente anche la Città di Forino grazie noto Chef Federico Della Cerra fresco di “Oro” ai Campionati di Cucina Italiana edizione 2022 che in tal caso assieme al Team Avellino cui appartiene composto da Ugo D’Alessandro, Federico Della Cerra, Vincenzo de Gisi, Gaetano Cerciello, Pasquale Maietta, Pasquale D’Alessandro hanno presentato la “COPPA DI MAIALINO NOSTRANO COTTO ” IN RIDUZIONE DI FRUTTI ROSSI, ACETO Di LAMPONI, COMPOSTA Di ZUCCA AL PODOLICO E VERDURINE DI STAGIONE. Un meritato successo sia per l’intero Team che per lo Chef della Cerra il quale per l’ approssimarsi del Santo Natale , delizierà i palati con diverse composizioni di Panettoni Artigianali come il Limoncello della Costiera, il Sottobosco, il Caramello Salato per dirne alcuni , in attesa di un BRAND tutto personale che è in fase di studio, cui la presentazione al pubblico è prevista per il prossimo Ottobre 2023. Daniele Biondi