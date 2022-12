NOLA. All’ISIS Leone – Nobile il convegno per la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità

E’ stato organizzato per lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 10,30 presso l’aula Magna dell’Istituto ISIS Nobile- Leone un convegno per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, dopo lo svolgimento della campagna di sensibilizzazione “I pensieri di Marta”. Sarà l’occasione di discutere su quanto è stato fatto e si dovrà ancora fare con il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e Enti Locali. Per l’occasione interverranno il sindaco di Nola dott. Carlo Buonauro, l’assessore alle politiche sociali dott.ssa Anna Bellobuono, il dirigente scolastico dell’Isis Leone – Nobile prof. Vincenzo Serpico, la prof.ssa Lucia Mercogliano e Marta Russo Blogger di informazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità.