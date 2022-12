Ne danno il triste annuncio la moglie Cinzia Petillo, la sorella Rosa, il fratello Francesco, le cognate Rosetta, Anna Maria e Giovanna, i nipoti e parenti tutti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’Estinto in via A. Laterizio, 164, venerdì 2 dicembre alle ore 9,30 per il Duomo di Nola, ove sarà celebrato il rito funebre,