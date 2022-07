“NOI PER BAIANO”: La nostra opera è, e sarà sempre, finalizzata al miglioramento di Baiano per il bene dei baianesi.

A distanza di poco più di un mese dalle elezioni amministrative del 12 giugno vogliamo fare il punto della nostra esperienza consiliare per rendere edotti i nostri concittadini circa il lavoro che stiamo svolgendo per l’espletamento del mandato che ci è stato conferito.

Abbiamo iniziato questo percorso partendo dagli uffici amministrativi e dallo studio della documentazione prodotta.

Vogliamo, infatti, che le nostre proposte per migliorare il funzionamento politico-amministrativo del nostro paese siano concrete, effettivamente realizzabili e documentalmente ammissibili.

Ci siamo resi disponibili al confronto ed a voler partecipare in maniera collaborativa alle scelte amministrative della maggioranza, laddove queste siano maturate nell’interesse di tutta la cittadinanza.

Le nostre istanze sono il frutto di un lavoro di squadra che non si è concluso con lacampagna elettorale. Sono espressione di un costante confronto e di scelte di gruppo attentamente condivise. La nostra opera è, e sarà sempre, finalizzata al miglioramento diBaiano per il bene dei Baianesi.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Emanuele Litto

Beatrice Colucci

Michele Colucci

Giuseppina De Laurentiis

