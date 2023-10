NocciolArt: Una Festa per i Sensi nel Cuore di Taurano il 28 e 29 Ottobre

Nel pittoresco centro storico di Taurano, una festa speciale sta per prendere vita il 28 e 29 ottobre, e il protagonista indiscusso è la nocciola. Ma NocciolArt è molto di più di una semplice celebrazione della nocciola; è un evento completo che promuove la cultura locale, la musica, lo spettacolo e la cucina tradizionale.

La nocciola è una delle eccellenze culinarie della regione, ed è ampiamente utilizzata nella tradizione culinaria locale. Durante NocciolArt, i visitatori avranno l’opportunità di degustare una varietà di prodotti a base di nocciola preparati secondo le ricette tradizionali. Dalle praline ai dolci, passando per creme spalmabili e molto altro, ogni boccone sarà un’esperienza gustativa unica.

Ma NocciolArt non si ferma alla degustazione. Ogni sera, l’evento si trasforma in una festa per i sensi. Gli spettacoli, la musica e le esibizioni culturali aggiungeranno un tocco di magia all’atmosfera già affascinante del centro storico di Taurano. I visitatori potranno godere di intrattenimento di alta qualità che renderà l’esperienza ancora più indimenticabile.

L’obiettivo di NocciolArt è quello di offrire un’esperienza completa, che coinvolga tutti i sensi e che celebri la cultura locale in ogni suo aspetto. Questo evento è un’opportunità unica per immergersi nella vita e nella tradizione di Taurano, scoprendo i segreti della nocciola e della cucina tradizionale.

Quindi, segnatevi le date del 28 e 29 ottobre nei vostri calendari e preparatevi a vivere un weekend straordinario a NocciolArt. Gustate le prelibatezze a base di nocciola, ballate al ritmo della musica locale, e lasciatevi affascinare dagli spettacoli culturali. Un’esperienza che stimolerà i vostri sensi e che vi farà scoprire il meglio di Taurano. Non perdete l’opportunità di fare parte di questa festa unica nel suo genere e celebrare la tradizione locale in tutto il suo splendore.