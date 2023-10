“Proseguire Insieme – Laboratorio di Arte Presepiale”: Un Progetto Educativo, ecco la Prima Edizione a Roccarainola

L’associazione “Morelli e Silvati” di Roccarainola, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni” di Roccarainola-Tufino, è orgogliosa di presentare la prima edizione del progetto “Proseguire Insieme – Laboratorio di Arte Presepiale”. Questo entusiasmante progetto, fortemente voluto dagli organizzatori e dalla dirigente scolastica, la professoressa Angela Sciancarepole, promette di arricchire l’esperienza educativa degli studenti coinvolgendoli in un’arte tradizionale e affascinante.

La prima edizione del laboratorio sarà guidata dal professore Correra Antonio, un docente presso l’ICS “San Giovanni” di Roccarainola-Tufino. Gli alunni delle classi prima e seconda della scuola media saranno i protagonisti di questa avventura artistica. Il laboratorio si terrà presso le strutture dell’istituto il martedì e il venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

L’arte presepiale, o l’arte di creare presepi, è una tradizione ricca di storia e cultura, particolarmente cara alle comunità italiane. Questo laboratorio offrirà ai giovani studenti l’opportunità di immergersi in questa affascinante tradizione, apprendendo le tecniche e le abilità necessarie per creare presepi tradizionali.

Oltre a fornire una piattaforma per l’espressione creativa, il laboratorio “Proseguire Insieme – Laboratorio di Arte Presepiale” mira a promuovere il senso di comunità e il coinvolgimento degli studenti in attività culturali significative. La collaborazione tra l’associazione “Morelli e Silvati” e l’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni” testimonia l’importanza di unire le risorse della comunità e dell’istruzione per offrire ai giovani opportunità uniche di crescita e apprendimento.

Il progetto non solo incoraggerà la creatività e l’abilità manuale degli studenti, ma contribuirà anche a preservare e promuovere una tradizione culturale che ha radici profonde in Italia. Questa iniziativa dimostra quanto sia importante per le scuole e le organizzazioni locali collaborare per arricchire l’educazione dei giovani.

L’associazione “Morelli e Silvati” e l’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni” guardano con entusiasmo alla prima edizione del laboratorio “Proseguire Insieme – Laboratorio di Arte Presepiale” e sperano che questa sia solo l’inizio di un’avventura educativa duratura e significativa per gli studenti di Roccarainola.