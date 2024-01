NASCE L’ACCADEMIA IRPINA DI SCIENZE FORENSI

Ai nastri di partenza l’Accademia Irpina di Scienze Forensi, associazione che ha come finalità di promuovere i vari settori delle scienze forense nel panorama provinciale e regionale. L’ideatore e fondatore il prof. Salvatore Pignataro (PhD) docente di Criminologia investigativa presso l’Università Giustino Fortunato e Cultore della materia in Diritto Processuale Penale e Stage Diritto Penitenziario presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli. Nell’ambito dell’accademia vi sono diversi dipartimenti multidisciplinari con i relativi specialisti: Dott. Giannetta Domenico ( Sicurezza Urbana) Dott. Angelo Di Perna ( Tecniche di indagine sulla videosorveglianza urbana e protezione dei dati) Dott. Pietro Battista ( Criminalistica e Scena del Crimine) Psicologia forense: Dott.ssa Rosa Bruno, Dott. Antony Teodosio, Dott.ssa Benerice Ricciardelli Dott.ssa Alessia Febbrariello ( Biologa e tossicologa forense),Dott.ssa Elena Piciocchi ( medicina legale) Grafologia forense: Dott. Gianluca Capra dott. Luca Ortolano. Ing. Giovanni Petroccione Ingegneria meccanica, tecnico ricostruttore in sinistri stradali: Ing. Giovanni Petroccione. Pedagogia Forense: Dott.ssa Raffa Michela Informatica Forense: Ing. Giuseppe Caprio, Investigazioni private: Dott. Sergio D’Amore. Numerosi anche gli avvocati che hanno aderito: Antonio Rauzzino, Antonio Romano, Giovanna Perna, Gaetano Ferretti, Augusto Guerriero, Giuseppe Di Gaeta, Benedetta Tedeschi, Giovanna Fimiani, Federico Siconolfi, Rosario Maglio, Gaetanino Siconolfi, Gianluca Volpe, Marco Tecce, Ermelindo De Lauri, Angelo Indolo, Francesco Camarca, Mario Russo, Sonia del Grosso, Michele De Cicco, Luigi Chieffo, Antonello Racioppi, Marco Dragone, Carmine Anzalone, Marco Angelone (PhD) , Amelia Giustiniani, Rosa De Sapio, Emilio Cordasco, Torina Lo Conte, Elena Ferrara, Felice Perillo, Zinzi Nicola, Amato Rizzo , Walter Mauriello, Nicola Micera, Angelo Iandolo, Raffaello Caldarazzo, Giuseppe Colacicco, Fabrizio Ortolano, Pasquale Rossi, Marianna Di Gaeta, Pietro Pompeo, Marranzini Norma, Giulio Sandulli, Zinzi Nicola, Serena Bavaro, Attilio Martiniello, Assia Iannaccone, Katia Lepore e Rita Tirri.Di alto profilo anche il Comitato Scientificodell’Accademia composto dal Prof. Avv. Carlo Taormina Università Tor Vergata Roma, Prof. Avv. Raffaele Tecce Diritto Università Tor Vergata, Prof. Avv. Fabrizio Corona Università Giustino Fortunato, Prof. Avv. Antonio Pagliano Università degli Studi Luigi Vanvitelli,Prof. Avv. Ada Famiglietti Università degli Studi Tor Vergata Roma, Prof. Avv. Laira Di Filippo Università degli Studi di Teramo, Prof. Avv. Guido Bevilacqua Università Pegaso, Prof. Avv. Alfonso Laudonia, Prof. Avv. Rosaro Maglio Componente CAT Avellino e del Centro Studi Giuridici ed Economici Alta Irpinia, Prof. Dott. Massimo Alessandro Criminologo Clinico e Grafologo Forense. Infine vi sono i soci onorari benemeriti per il ruolo istituzionale nell’ambito delle scienze forensi: Avv. Fabio Benigni Presidente Ordine Avvocati di Avellino, Prof. Cav. Andrea Torcivia ( PhD) Criminologo investigativo e sociologo forense Direttore laboratorio nazionale ANS CESFAT di Criminologia e Sociologia Forense, Giovanna Ruggeri Rettrice UnitelematicStar College, Prof. Angelo Stella Presidente UnitelematicStar College, Prof. Giuseppe LodesertoPresidente Forensics Group. “Con grande soddisfazione è stata creata questa associazione che ha come finalità la promozione le varie discipline delle scienze forensi attraverso eventi e iniziative. – spiega il fondatore e presidente Salvatore Pignataro – Contestualmente, ci sarà la possibilità da parte dei professionisti delle varie discipline di interagire per eventuali necessità professionali. Ringrazio i tanti amici avvvocati, periti e specialisti che hanno aderito. E ringrazio soprattutto i componenti del comitato scientifico, che considero elementi di alto profilo professionale in primis il professore e avvocato Carlo Taormina il decano dell’avvocatura e dei docenti universitari italiani che hanno ben accettato di essere coinvolti.”