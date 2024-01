AVELLINO, CONGRESSO PROVINCIALE FRATELLI D’ITALIA 20 e 21 GENNAIO 2024

Il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale e Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia, rende noto agli organi d’informazione che sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio 2024 si terrà il Congresso Provinciale del Partito di Avellino.

Nella giornata di sabato dalle ore 16 presso l’Hotel de la Ville (via Palatucci 20 Avellino città) avrà luogo la discussione delle mozioni congressuali e parteciperanno militanti, dirigenti provinciali e regionali, eletti negli enti locali, parlamentari irpini e campani, e il Vice Ministro agli Esteri l’On. Edmondo Cirielli.

Nella giornata di domenica gli iscritti voteranno dalle ore 10 alle ore 18 per l’elezione del Presidente Provinciale e di 9 componenti dell’Esecutivo Provinciale.

Al tale fine saranno adibiti due seggi: il primo sarà adibito stesso all’Hotel de la Ville dove voteranno tutti gli iscritti dei comuni avellinesi ad eccezione di quelli identificati nella valle Ufita e Baronia che voteranno ad Ariano Irpino (c/o sede circolo Fratelli d’Italia “Sen. Enea Franza” in via D’Afflitto 13).

Il Senatore Antonio Iannone ha dichiarato: “Fratelli d’Italia è un Partito vero che affida la scelta dei suoi Dirigenti ai propri iscritti con elezioni di primo livello, dove la democrazia è vera e diretta. Sono stato onorato di lavorare per costituire il Partito in terra irpina e sono felice di poter consegnare una base congressuale che si può autodeterminare. Il compito affidatomi dal Presidente Meloni sarà esaurito il prossimo fine settimana e desidero ringraziare i Parlamentari avellinesi Cosenza e Rotondi, tutti i dirigenti che mi hanno aiutato in questi anni ed un ringraziamento speciale al Vice Ministro Cirielli che con la sua partecipazione ribadirà la centralità per il nostro Partito dei territori delle aree interne. Ai candidati alla Presidenza Provinciale e a coloro che si candideranno alla carica di Dirigenti Provinciali va il mio in bocca al lupo convinto che insieme scriveremo una bella pagina di buona politica partecipata”.