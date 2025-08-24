Napoli, inseguimento in moto termina con schianto: due giovani feriti, uno grave

NAPOLI — Un inseguimento ad alta velocità in moto è terminato oggi pomeriggio in un grave incidente in via Giustiniano, lasciando due giovani feriti, di cui uno in condizioni critiche. L’episodio ha creato momenti di panico tra i residenti e il traffico nelle strade circostanti è rimasto bloccato per ore.

Secondo quanto documentato in un video pubblicato su Facebook dal consigliere Carmine Attanasio, un ragazzo e una ragazza a bordo di una moto non si sono fermati a un posto di blocco della polizia, fuggendo a folle velocità. La loro corsa è finita contro un’auto che stava svoltando al semaforo da via Giustiniano verso via Piave.

L’impatto è stato drammatico. Il giovane alla guida, privo di casco, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli, dove è arrivato cosciente ma in condizioni serie. La ragazza, ferita in modo più lieve, è stata condotta nello stesso ospedale da una seconda ambulanza.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia e della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico rimasto bloccato. Le autorità stanno ora cercando di chiarire i motivi della fuga dei due giovani, mentre la dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

Il caso evidenzia ancora una volta i rischi legati alla guida spericolata e alla mancata osservanza dei segnali di stop, con conseguenze potenzialmente gravi per chi è coinvolto e per i cittadini nelle vicinanze.