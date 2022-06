NAPOLI. Arenaccia: arrestato uno spacciatore.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di un edificio di via Sant’Attanasio un uomo che, in cambio di una banconota, ha scambiato qualcosa con un giovane a bordo di uno scooter che si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti sono intervenuti per bloccare lo spacciatore il quale, alla loro vista, si è dato alla fuga rifugiandosi in un appartamento dello stabile ma è stato raggiunto e trovato in possesso di 5 involucri contenenti cocaina per un peso di 2,3 grammi circa e 605 euro.

G.M., 25enne di Pompei con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente.

