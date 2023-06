Mugnano – Tutto pronto per la Festa di Maria Santissima delle Grazie

A Mugnano del Cardinale sta per arrivare il gran giorno, ossia il 2 luglio, dedicato a Maria Santissima delle Grazie, Patrona del paese.

“La comunità di Mugnano del Cardinale ha un particolare legame con la devozione mariana, perché resta sempre al centro del nostro cammino pastorale durante l’anno liturgico” così il Rettore don Giuseppe Autorino. E proprio la devozione mariana, il 2 luglio, ogni anno, fa sì che il Santuario sia gremito di fedeli che, in preghiera, accolgono la discesa della Statua della Madonna dall’altare maggiore e la sua solenne intronizzazione ai piedi dell’altare.

La discesa di Maria Santissima delle Grazie sarà preceduta, per la prima volta, da una veglia di preghiera che si terrà sabato 1° luglio a partire dalle 20.

La solenne processione si svolgerà domenica 9 luglio, come di consueto, da mezzogiorno fino alle 20. Al rientro sarà celebrata la Santa Messa.

Il Comitato Festa che impiega energie, risorse ed idee lavora un anno intero per preparare al meglio i festeggiamenti e poter far divertire la comunità mugnanese che non fa mai mancare il suo supporto.

Per i festeggiamenti civili si esibiranno: sabato 8 luglio, “E figli e Masaniello con i Maestri Bottari”, domenica 9 luglio “Gli amici della notte”, lunedì 10 luglio saliranno sul palco “Malammore, M24&Pako” e per finire gran concerto di Vale Lambo. Al termine ci sarà lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Si prospettano dunque giorni intensi di preghiera e di svago. (L. Carullo)