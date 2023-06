CASAMARCIANO. Inaugurata l’area fitness e giochi. VIDEO E FOTO

Questo pomeriggio a Casamarciano è stata inaugurata l’area Fitness per gli amanti dello sport e quella giochi per i più piccoli- Il tutto nei pressi della località denominata “San Clemente”, ad un anno esatto dall’insediamento del sindaco Clemente Premiano. La struttura è sorta in un’area che era da tempo abbonata a se stessa e per la realizzazione sono stati intercettati fondi del PNRR. Al taglio del nastro erano presenti il parroco cittadino, i sindaci dei comuni di Visciano, Tufino e San Paolo Bel Sito, una delegazione degli atleti delle “Fiamme Oro” della Polizia di Stato oltre a tanti cittadini. Ecco il nostro servizio in allegato.