Mugnano – Sant’ Elena Sannita e il culto di Santa Filomena

Sant’ Elena Sannita è un piccolo comune, di quasi 300 abitanti, ubicato in Molise e precisamente in provincia di Isernia.

In quel luogo è vivo e profondo il culto di Santa Filomena vergine e martire poiché nel 1839, l’arciprete Carmine Durante si recò a Mugnano del Cardinale ed ottenne dal sacerdote Francesco De Lucia una reliquia della Santina, che ancora oggi è conservata nel paesetto molisano.

La seconda domenica di settembre si festeggia quell’evento con la celebrazione della Santa Messa e la processione.

Ieri, come ormai da decenni, alla manifestazione hanno partecipato decine e decine di mugnanesi, grazie ad un pellegrinaggio organizzato dal dott. Filomeno Caruso.

I mugnanesi sono stati accolti dalle autorità civili e militari del paese.

Tra le attrattive di Sant’ Elena Sannita si debbono menzionare gli splendidi “martirii di Santa Filomena” che sono delle vere e proprie opere d’arte.

Il culto per la Principessa del Paradiso è dunque presente nella comunità filomeniana sparsa per il mondo. (L. C.)