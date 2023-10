Mugnano – Sabato e domenica c’è Autumn Fest del Forum Giovani

Sabato 14 e domenica 15 ottobre si svolgerà l’XI edizione di “Autumn Fest”, un evento organizzato dal Forum Giovani.

La manifestazione si terrà a Piè di Mugnano ossia in via Garibaldi, pieno centro storico del paese, a pochi metri dal Santuario di Santa Filomena che sarà possibile visitare, con una visita guidata, domenica alle 16.30.

Ad attendere i visitatori, che ogni anno accorrono in migliaia, ci saranno giovani e giovanissimi che da mesi stanno preparando la manifestazione, con la loro gioia proporranno piatti tipici mugnanesi. Ad allietare tutti gli ospiti ci pensaranno diversi artisti con la loro buona musica.

Allegria, buon cibo e musica sono gli ingredienti caratteristici di Autumn Fest, occorre dunque fare un salto per viverlo a pieno e non farselo solo raccontare. (L.Carullo)