Mugnano. Processione di Maria Santissima del Carmine e chiusura dei festeggiamenti sia religiosi che civili

Si è svolta, nella serata di domenica 23 luglio, la processione di Maria Santissima del Carmine. La Statua della Vergine è stata portata a spalla dai cullatori, per le strade principali del paese. All’uscita dalla chiesa il noto cantante avellano Alessandro Conte ha cantato magistralmente l’Ave Maria.

Al corteo religioso erano presenti con i loro stendardi le varie associazioni e comitati festa del paese. Al rientro in piazza Cardinale è stata celebrata la Santa. Al termine della celebrazione eucaristica vi è stato uno splendido spettacolo di fuochi d’artifici. Poi la Statua della Madonna è stata riportata in Chiesa e ricollocata sull’altare maggiore, con il classico giro della “manovella”.

Si sono conclusi dunque i festeggiamenti religiosi iniziati il 13 luglio con il triduo, proseguiti con la solenne intronizzazione di domenica 16 luglio e le due messe serali celebrate nel rione Campo e rione Mastrangelo con la presenza della Statua della Madonna.

I festeggiamenti civili si sono tenuti giovedì 20 luglio con la serata dedicata ai giovani e giovanissimi con il concerto di Nando De Marco, venerdì 21 luglio con la serata folk, la sagra e l’animazione per bambini e per finire con il grande show di RenatoRino Zero tenutosi sabato 22 luglio.

Un plauso va al Comitato Festa che con tanta passione, impegno e non poche difficoltà è riuscito ad organizzare la festa pensando e accontentando i gusti musicali delle varie generazioni.