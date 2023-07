Museo Ferroviario di Pietrarsa: In scena per “Binario Rosa” lo spettacolo Cambia Menti.

Domenica 30 luglio, nell’Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa, lo spettacolo Cambia Menti, scritto e interpretato da Antonella Prisco, accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso i cambiamenti che, nella nostra vita, affrontiamo o qualche volta subiamo. L’entourage di personaggi che sfilano sulla scena raccontano, attraverso piccole disavventure semiserie, le psicosi che siamo costretti a vivere in questi “passaggi di vita” chiamati Cambia Menti… perdere per un attimo l’equilibrio, uscire dalla nostra zona di comfort, richiede coraggio. Infatti, per definizione, ”Cambiare” significa curvare, piegare, girare intorno e indica la possibilità di aggirare volontariamente un ostacolo, ma a volte quell’ostacolo è il cambiamento stesso.

Coinvolto nel gioco scenico il pubblico, vedrà rappresentate le sue paure, quelle che a volte si ha paura di raccontare anche a se stessi, quelle semplici psicosi che non si riescono neppure a dire a voce alta… il gioco è quello, di conoscersi e riconoscersi nell’altro, attraverso i Cambia Menti che la vita ci pone dinanzi ogni giorno. L’anfiteatro a picco sul mare del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita quattro eventi di teatro e musica, con la direzione artistica di Nicola Le Donne, per il festival artistico “Binario Rosa” ideato da M&N’s. Ad una prima rappresentazione “Femmena ‘e mare” del 16 luglio scorso, che ha raccolto un grande successo di pubblico, fa seguito ora Cambia Menti in scena Domenica 30 luglio prossimo. Ci saranno poi gli ulteriori appuntamenti a settembre, con altri due spettacoli: il 10 settembre, con Mario Autore e Daria D’Amore, “Serao Segreta” di Nicola Le Donne e Mario Autore;

il 24 settembre sul palco si esibirà Rosaria De Cicco in “Pompei” di N. Le Donne e F. Nappi, con musiche eseguite dal vivo

con Attilio Vona.

Spettacolo “Cambia Menti” di e con Antonella Prisco

30 Luglio 2023 – ore 21.00

ARENA DEL MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA (Napoli)

Biglietto: 15 euro con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info & prenotazione: 3792377322 – 3898729750.

ANTONELLA PRISCO

È stato forse l’incontro con Alberto Sordi a farle capire che la strada che stava percorrendo era quella giusta per lei, parole che l’hanno preparata alle difficoltà che avrebbe affrontato ma che sono riuscite anche a motivarla; di lì a breve infatti l’incontro con Mario Verdone che la premia come miglior attrice nella sezione “Corti di teatro” e le consegna il Premio Franco Angrisano nel 2003; quindi gli esordi al Teatro Stabile Mercadante di Napoli dove, prima viene diretta da Renato Carpentieri, poi nello stesso teatro, conosce Luca De Filippo con il quale si è specializzata e diplomata. Mentre a teatro sperimenta generi e linguaggi con registi molto diversi tra loro quali, Paolo Ferrari, Gianfranco Gallo, Lucio Allocca e Gigi Savoia, si aprono per lei le porte del mondo della televisione quando viene selezionata da Pippo Baudo come: Nuovo Talento Rai 2008. A seguire ruoli in fiction televisive come “Orgoglio”, “Un posto al sole” ed esperienze come conduttrice radiofonica. Dal 16 gennaio 2022 per 3 prime serate su Rai 1 è Nunzia nella fiction “La Sposa”, opera televisiva diretta da Giacomo Campiotti con Serena Rossi.