Mugnano – Oggi iniziano i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima del Carmine

Iniziano stasera i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima del Carmine con l’esibizione del noto artista neomelodico Nando De Marco.

Domani si esibirà Dario Cuomo e a seguire Gli Scacciapensieri, a presentare l’evento ci sarà la showgirl Carmen Ciniglio. Durante la serata si potranno degustare prelibatezze culinarie. Per i più piccoli ci sarà l’animazione a cura della Exsellance di Raffaele Isernia.

Sabato 22 luglio sarà la volta di RenatoRino Zero con la cover band.

Domenica alle 19 si terrà la Solenne Processione che sarà aperta dall’Ave Maria cantata dall’artista avellano Alessandro Conte.

“Non fartelo raccontare, vieni e divertiti!” è lo slogan dei festeggiamenti.