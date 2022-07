U.S. ANGRI. ARRIVA LA RICONFERMA ANCHE PER CARMINE PAGANO

L’Unione Sportiva Angri 1927 ha definito la riconferma per Carmine Pagano, difensore centrale classe 1988. La voglia di rimanere ad Angri del calciatore e la volontà di riconfermarlo da parte della società, ha semplificato la trattativa raggiungendo rapidamente l’accordo tra le parti.

Carmine Pagano nella stagione appena conclusa ha giocato 26 partite, disputando 2325 minuti e realizzando 3 reti.

Le dichiarazioni di Carmine Pagano

“E’ un privilegio indossare questa maglia anche in Serie D. Voglio continuare sulla scia di entusiasmo generata con la promozione. Lo merita la società, lo meritano i tifosi perché sono state le certezze che hanno plasmato il gruppo che ha trovato la forza di superare i momenti negativi trasformandoli in energia pura per raggiungere l’obiettivo che tutti noi volevamo. Un grazie ed un grande in bocca al lupo ad Antonio Del Sorbo per il suo nuovo ruolo. Metterò in campo tutto me stesso per tenere alto il vessillo angrese, per tornare a correre sotto quella tribuna gremita, elemento unico di passione e forte senso di appartenenza”.

