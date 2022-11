MUGNANO. Ecco il nuovo comitato festa Sant’Antonio da Padova

Ieri sera 23 novembre si è svolta la seconda riunione per la costituzione del nuovo comitato festa di sant’Antonio. Nel gruppo si sono motivate le finalità da portare avanti e specificato che è un esperienza prettamente religiosa. 1.Il gruppo festa opera nei confronti dei fedeli e della comunità in nome e per conto del Parroco-Rettore che è il presidente responsabile davanti alla legge civile.

2.Il Parroco-Rettore presidente nomina i membri del gruppo festa secondo uno statuto approvato dal Vescovo e può nominare un vice-presidente che lo rappresenti in tutti i negozi giuridici. Hanno accettato di collaborare in questa missione le seguenti persone:

1. Don Giuseppe Autorino, presidente

2. Abate Katya

3. Avello Angela

4. Bianco Angelina

5. Caccavale Raffaele

6. Canonico Benedetta

7. Canonico Giuditta, vice presidente

8. Canonico Maria Grazia

9. Capriglione Filomena

10. Capriglione Pasquale

11. Caruso Michele

12. Colucci Antonietta

13. Cuomo Teresa

14. D’Apolito Andrea

15. Divisato Giuditta

16. Fato Sebastiano

17. Festa Filomena

18. Guerriero Antonio

19. Napolitano Maria

20. Notaro Gianni

21. Orefice Pina

22. D’Apolito Rosa

23. Tirelli Aniello

24. Di Stasio Patrizio