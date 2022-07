Ieri è iniziato il Triduo in onore di Maria Santissima del Carmine con la Celebrazione Eucaristica delle 18. Sabato alle 10 si terrà la solenne intronizzazione della Vergine.

Ieri in serata un folto pubblico ha potuto assistere allo spettacolo dell’artista napoletano Mario Trevi.

Questa sera sempre in piazza Cardinale ci sarà lo spettacolo di “Tammurriata Scacciapensieri” e la degustazione di panini con porchetta o salsiccia. Foto

