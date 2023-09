Mugnano – Domani 7 settembre presentazione del libro e del cortometraggio di Elvira De Maio

Domani alle 18.30, presso la sede della proloco Rimettiamoci Insieme si terrà la presentazione del libro e del cortometraggio di Elvira De Maio. La manifestazione intitolata “L’alcol non seguire o la vita può svanire” sarà moderato dal dott. Filomeno Caruso. Interverranno Anna Candelmo di Lotta per la vita, l’ avv. Valentina Misto di Ascolto donna, la dott.ssa Federica Litto, la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Maddalena Criscuolo, la sociologa dott.ssa Maria Ronca.

È un appuntamento da non perdere considerando l’interessante argomento che verrà trattato.

La popolazione è invitata a partecipare. (L.C.)