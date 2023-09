Il comitato festa San Michele Arcangelo invita tutti a partecipare ai festeggiamenti che si terranno il prossimo week end in piazza Municipio. Il 10 settembre ci sarà da divertirsi con Luca Sepe e Rafelopazz, a seguire gran concerto di Marco Calone molto amato dalle nuove generazioni. Lunedì 11 settembre si esibirà il noto artista soulman e jazzista Enzo Avitabile con i Bottari, in via Curto. Le due serate saranno presentate dalla showgirl Carmen Ciniglio.(L.C.)