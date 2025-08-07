Mugnano del Cardinale, una Messa solenne in suffragio di Francesca Litto

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) — Si terrà venerdì 8 agosto 2025, presso il Santuario di Santa Filomena, la Messa solenne in suffragio dell’anima benedetta di Francesca Litto, coniugata Ercolino. A una settimana dalla scomparsa, familiari, amici e membri della comunità si ritroveranno per un momento di raccoglimento e preghiera.

Il programma della celebrazione prevede la recita del Santo Rosario alle ore 17:30, seguita dalla Santa Messa alle ore 18:00, nello storico santuario di Mugnano del Cardinale, luogo caro alla devozione popolare e da sempre punto di riferimento spirituale per il territorio.

In questo momento di dolore, le famiglie Litto ed Ercolino hanno voluto ringraziare sentitamente quanti si sono uniti al loro cordoglio e parteciperanno alla funzione religiosa in memoria della cara Francesca, ricordata con affetto e stima da tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Un’occasione per stringersi attorno ai suoi cari e affidare al silenzio della preghiera il ricordo di una donna amata e rispettata, la cui presenza continuerà a vivere nei cuori di chi le ha voluto bene.