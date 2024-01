MUGNANO DEL CARDINALE. Un Nuovo Capitolo nell’Investimento per l’Istruzione: Approvato Finanziamento per la Palestra della Scuola Media “Alessandro Manzoni”

Con il decreto del 29 dicembre 2023, è stato ufficialmente approvato un finanziamento di 3.200.000,00 milioni di euro per l’ammodernamento e la ricostruzione della palestra presso la scuola media “Alessandro Manzoni”. Questo fondamentale passo rappresenta un significativo impegno nella costante opera di miglioramento dell’istruzione locale.

Il comitato responsabile, lavorando in sinergia, continua a concentrare i propri sforzi per garantire che il paese possa vantare un polo scolastico di alto livello. Questo finanziamento segue un precedente impegno datato 10 marzo 2020, che ha visto l’assegnazione di 2.272.725,00 milioni di euro per l’abbattimento e la ricostruzione del plesso principale. L’obiettivo è fornire agli studenti un ambiente educativo completo, che ora includerà anche uno spazio dedicato all’attività fisica.

Il progetto, proposto e sviluppato dagli uffici comunali, ha ottenuto il primo posto in graduatoria con un totale di 71 punti, dimostrando l’esperienza e la professionalità dei tecnici coinvolti. Questo successo sottolinea l’impegno costante verso progetti di qualità.

Si auspica che questo investimento nella struttura educativa contribuirà a plasmare un futuro migliore per gli studenti e l’intera comunità.