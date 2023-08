MUGNANO DEL CARDINALE. Oggi il paese ha dato l’ultimo saluto alla giovane Valeria De Lucia, 22 anni

È con profonda tristezza che la comunità di Mugnano del Cardinale oggi ha dato l’ultimo saluto alla giovanissima Valeria De Lucia, giovane di soli 22 anni. La morte in così giovane età è un evento straziante che lascia un vuoto nel cuore di familiari, amici e di tutta la comunità. In momenti come questi, è importante unirsi come comunità per sostenere coloro che sono colpiti da questa dolorosa perdita. Anche il parroco Don Giuseppe Autorino ne è rimasto colpito: “Cara VALERIA, la tua dolcezza e semplicità la ricorderò sempre. Oggi ho sentito un grande dolore al cuore durante la celebrazione dei funerali condividendo la sofferenza della tua famiglia, ma la grande Speranza nella Vita Eterna mi ha rasserenato, con la certezza che stai nelle mani di Gesù, nel Regno della Pace e della Gioia. Con tutti i giovani tuoi amici continueremo a ricordarti”. Un messaggio di cordoglio giunge anche dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Alessandro Napolitano: “Una ragazza conosciuta ed apprezzata per la sua gentilezza, educazione, laboriosità, che aveva raccolto l’eredità e la passione della sua famiglia. Una tragedia che ha scosso tutta la città. Sentite condoglianze a tutta la famiglia De Lucia per la scomparsa di Valeria. Famiglia alla quale va la vicinanza del Sindaco, dell’Amministrazione e di tutta la comunità.”