Mugnano del Cardinale, il 9 agosto intervento di disinfestazione adulticida: le raccomandazioni alla cittadinanza

È in programma per la mattinata di sabato 9 agosto 2025, a partire dalle ore 4.30, un intervento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale di Mugnano del Cardinale. A comunicarlo è il Settore Patrimonio e Ambiente del Comune, a seguito di incarico conferito dall’ASL di Avellino con delibera n. 1277 del 27/09/2024.

L’operazione verrà eseguita da personale incaricato, con l’impiego di un prodotto a base di cipermetrina, principio attivo comunemente utilizzato nei trattamenti contro la proliferazione di insetti adulti, in particolare le zanzare.

In vista dell’intervento, l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a seguire scrupolosamente alcune precauzioni di sicurezza:

• Tenere chiuse porte e finestre durante il passaggio dei mezzi operativi;

• Evitare di lasciare alimenti o panni stesi all’esterno delle abitazioni nelle ore interessate;

• Non sostare in prossimità delle macchine irroratrici durante le operazioni di trattamento.

L’azione rientra nell’ambito delle attività di sanificazione ambientale previste per la tutela della salute pubblica e il contenimento della diffusione di insetti nocivi, in un periodo dell’anno in cui temperature elevate e umidità favoriscono la proliferazione di zanzare e altri parassiti.

Ulteriori aggiornamenti saranno eventualmente comunicati tramite i canali ufficiali del Comune.