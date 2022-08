Dopo due anni di stop causa pandemia i battenti in onore di Santa Filomena tornano a mettere piede nel Santuario di Mugnano del Cardinale. Una mattinata ricca di emozioni iniziata alle 9,3o con l0arrivo dei Battenti di Altavilla Irpina che per devozioni ogni anno raggiungono il tempio di Santa Filomena. Poi è stata la volta delle tre squadri mugnanesi he sono arrivate a turno partendo dalla vicina Cimitile. Ad accoglierli il rettore don Giuseppe Autorino. Ecco le immagini da noi realizzate.