SPERONE. Il sindaco Adolfo Alaia: “Sperone deve far parte della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, è una prerogativa e un diritto”

“Dopo le conseguenze degli ultimi eventi, siccità e improvvisi forti temporali, che hanno colpito e lasciato tracce evidenti anche sul nostro territorio, credo che sia giunto il momento di avviare una seria riflessione sulle azioni da intraprendere per cominciare a mettere al centro della nostra azione amministrativa questi problemi”. E’ quanto affermato dalla fascia tricolore di Sperone in un suo post sui social e continua: “È scontato sostenere che singolarmente ogni Comune può fare ben poco di fronte a un problema così grande che li coinvolge tutti, per cui andrebbero intraprese azioni comuni e coordinate tra gli Enti. C’è anche da rilevare che Sperone è inserito in un contesto territoriale classificato montano, con tutte le sue problematiche, di cui ne paga conseguenze più rilevanti proprio per la sua posizione più a valle, ma da cui ne è stato escluso amministrativamente, perdendo quei diritti, agevolazioni e finanziamenti previsti per i territori montani. Dopo queste due semplici considerazioni credo che sia giunto il momento di incominciare a fare proposte concrete partendo subito da quella che reputo cruciale: l’INSERIMENTO del nostro Comune nella Comunità Montana Partenio Vallo Lauro, o meglio la “riammissione” visto che già ne facevamo parte insieme ai Comuni di Avella, Baiano, Mugnano, Quadrelle e Sirignano.

Ecco la mia prima proposta di coinvolgere tutte le altre istituzioni interessate del territorio, partendo dalla richiesta di riammissione deliberata in giunta, da portare in un prossimo consiglio comunale, per far inserire Sperone nella Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, da cui immotivatamente ne fummo esclusi all’atto della nuova determinazione delle Comunità Montane della Regione Campania, avendone i requisiti e quindi tutti i diritti, come riportato nella Delibera di Giunta, unanimamente approvata, consultabile sul sito del Comune di Sperone”.