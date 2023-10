MUGNANO DEL CARDINALE. Esperienza magica nei mercatini di natale di Arezzo e Montepulciano: un programma indimenticabile

Il periodo natalizio è magico e pieno di tradizioni, e cosa c’è di meglio che immergersi nell’atmosfera unica dei mercatini di Natale? Se stai cercando un’esperienza indimenticabile, il programma di viaggio per i mercatini di Natale ad Arezzo e Montepulciano potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno. Preparati a un weekend incantato tra festività, shopping e scoperta di luoghi incantevoli.

Primo Giorno: Arezzo, un’immersione nel Natale Toscano

La tua avventura inizia il 16 dicembre 2023 a Mugnano del Cardinale, dove tutti i partecipanti si riuniranno presso la sede concordata per le 06:00 del mattino. Un lussuoso bus GT sarà il tuo mezzo di trasporto per il giorno. Dopo una sistemazione comoda a bordo, il viaggio inizia verso Arezzo attraverso l’autostrada, con soste per ristoro lungo il percorso.

Una volta arrivati ad Arezzo, ti aspetta un’accogliente struttura alberghiera dove verrai sistemato nelle camere riservate. Dopo il pranzo, avrai il pomeriggio libero per esplorare i suggestivi mercatini di Natale di Arezzo. Le luminarie, l’artigianato locale e l’atmosfera natalizia creeranno un’esperienza unica e coinvolgente. Rientro in hotel per la notte dopo una giornata indimenticabile.

Secondo Giorno: Montepulciano, un gioiello UNESCO nella Val di Chiana

La giornata successiva inizia con una gustosa colazione in hotel, seguita dalla partenza per Montepulciano, un gioiello della Val di Chiana riconosciuto dall’UNESCO. Piazza Grande, la Chiesa di S.Agostino e la torre di Pulcinella sono solo alcune delle meraviglie che avrai l’opportunità di esplorare.

Il tempo a disposizione per lo shopping nei mercatini locali ti permetterà di assaporare i prodotti tipici della regione, tra cui il rinomato Vino Nobile di Montepulciano. Il pranzo in un ristorante locale sarà un’occasione per assaporare la gastronomia toscana autentica.

Nel pomeriggio, il viaggio di ritorno sarà accompagnato da una vista panoramica della campagna toscana attraverso il bus GT, con soste di ristoro lungo il percorso.

Il rientro a Mugnano del Cardinale è previsto in tarda serata, portando con te ricordi straordinari di un weekend immerso nella magia dei mercatini di Natale toscani.

Quota Individuale di Partecipazione: €160,00

La Quota Include:

Trasporto in bus GT

Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione

Pranzo in ristorante a Montepulciano

La Quota Non Include:

Spese personali

Mance

Tutto ciò non espressamente indicato

Prepara la tua lista dei desideri natalizi e unisciti a noi per un viaggio indimenticabile tra i tesori nascosti della Toscana durante la stagione delle festività. Buon Natale e felice viaggio!

PER INFO: ANTONIO E ANNA

3342768501/3248431880