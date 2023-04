MUGNANO DEL CARDINALE. Elezioni Comunali, intervista a Gerardo D’Apolito (Nuova Alleanza Popolare)

Perché ti candidi? Perché sono di Mugnano, perché sono un imprenditore, perché sono padre e non posso accettare l’idea di lasciare ai miei figli questa Mugnano.

Cosa non va nella Mugnano di oggi? La Mugnano di oggi è un paese senza speranza. Un paese in cui un ragazzo, come mio figlio, non ha altra possibilità che fuggire. Io a 22 anni ho potuto iniziare un’attività, ho conosciuto una platea fatta di grandi uomini, grandi sognatori e se oggi vedo una speranza, la speranza si chiama Filomeno Caruso: uomo di grande cultura e di larghe prospettive, impegnato da sempre nel sociale.

Quale futuro? Il futuro del nostro paese deve passare attraverso il confronto, il coinvolgimento dei giovani ed attraverso la nostra capacità di mettere a loro disposizione la nostra esperienza. Per quanto mi riguarda, farò l’impossibile per far crescere questo confronto di idee, un dibattito non solo culturale e teorico, ma in grado di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del paese. Inoltre, m’impegnerò affinché le nostre tradizioni, i costumi e la cultura popolare della nostra Mugnano possano essere salvaguardate e tramandate alle generazioni future.

Ma chi è veramente Gerardo D’Apolito? Chi mi conosce sa che sono sempre stato un “figlio di Piazza Umberto I”, uno che vuole essere la voce della gente, consapevole che con l’impegno costante e razionale raggiungeremo con il gruppo di Nuova Alleanza Popolare traguardi che molti ci invidieranno.

Un messaggio agli elettori? Noi ci presentiamo al corpo elettorale per un voto di fiducia a garanzia di un impegno che non mancherà nei confronti di nessun cittadino, perché saremo l’amministrazione di tutti. Il nostro paese ha bisogno di una svolta e questo cambio di marcia può essere dato dal gruppo di Nuova Alleanza Popolare dove i giovani sono alla base del nostro progetto politico. Votate lista n°1 Nuova Alleanza Popolare e qualora riteniate possa essere io il vostro rappresentante scrivete Gerardo D’Apolito. Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso, ed io sogno una Mugnano del Cardinale diversa, una Mugnano del cardinale di tutti.

