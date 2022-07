MUGNANO DEL CARDINALE. Effettuata l’autopsia, si terranno mercoledì i funerali della piccola Maria

Dopo l’autopsia effettuata dal medico legale Giovanni Zotti, sul corpo della piccola Maria morta a soli 4 anni sono stati di nuovi fissati i funerali sospesi la settimana scorsa per il sequestro da parte della Procura di Nola della piccola salma. Mercoledì mattina, alle 11, si terranno i funerali e si svolgeranno a Saviano.

Il medico legale ha liberato la salma che era finita sotto sequestro. Maria soffriva di una sclerosi sistemica. Il medico legale avrebbe chiesto le cartelle cliniche della bambina per confrontare ciò che lui ha riscontrato durante i suoi esami e la grave patologia che affliggeva Maria.

Per avere un quadro completo ci vorranno ancora diversi giorni. Oltre alla relazione che il medico legale consegnerà in Procura, bisognerà valutare anche i risultati delle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. Secondo indiscrezioni, sul corpicino della bambina sarebbero state notate chiazze di colore rosso, probabilmente riconducibili alla patologia di cui soffriva e non a percosse.