Forino (AV): Tutto pronto per la 38.ma Fiaccolata di San Nicola. Sarà Pollica ad ospitare la partenza dei Tedofori forinesi

E’ divenuto un appuntamento fisso , immancabile, irrinunciabile quello della Fiaccolata dedicata al Santo Patrono San Nicola di Bari. Siamo ormai giunti alla 38ma Edizione ed anche quest’anno, come segno di profonda devozione e venerazione al Protettore della Città dei Sette Colli, la locale sezione della LIBERTAS FORINO porterà a termine questa maratona di fede, che vedrà la partecipazione di 100 aitanti giovani pronti a portare a termine il “sacro impegno .Ad ospitare i devoti tedofori quest’anno sarà la cittadina salernitana di Pollica per un percorso di quasi 130 km che saranno percorsi tutti a piedi partendo dalla Chiesa di San Nicola fino a giungere a Forino dove “la sacra fiammella ” sarà condotta innanzi al monumentale simulacro del Santo Patrono giungendo nella austera Piazza Tigli al far della mezza notte di Giovedì 30 Luglio. Una tradizione, quella della Fiaccolata di San Nicola che affonda le sue radici nel lontano 1987, quando nella Prima edizione fu scelto il simbolo della fede nicolaiana in Italia , ovvero La Cattedrale di Bari dove fu accesa la Prima Fiaccola della storia per poi affrontare allora un percorso di 250 Km fatto completamente a piedi dai tedofori forinesi in onore del loro Santo. Ma di sicuro, quella che ancora oggi e’ stata e rimarrà stampata nei cuori di molti, forse di tutti, è di sicuro la SECONDA, allorquando dopo una lunga intensa e certosina preparazione , i giovani tedofori furono ricevuti in privata udienza dall’allora Pontefice SAN GIOVANNI PAOLO II che accese direttamente con le sue mani la dorata fiaccola tanto da farla “diventare” SANTA . E come non ricordare quello dello scorso anno quando ad accenderla fu Papa Leone XIV in Piazza San Pietro. Fatto sta che da ormai 38 anni, indomiti giovani forinesi affrontando un percorso arso dal sole , affrontando fatiche fisiche si dimenano con spasmo su strade e tragitti di fede in quella corsa di pietà sbandierando la sacra fiaccola sfiorata , accesa, imbracciata , benedetta da vescovi , abati, prelati e Santi che raccoglie insieme sacralità , ieraticità e devozione. Daniele Biondi