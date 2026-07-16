Provincia di Avellino, nuove deleghe: Umberto Iovino seguirà viabilità, edilizia scolastica e trasporti

Il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, ha conferito nuove deleghe al consigliere provinciale Umberto Iovino, nell’ambito dell’organizzazione delle attività amministrative dell’Ente. Il provvedimento è stato formalizzato con il Decreto Presidenziale n. 18 del 16 luglio 2026.

Nel dettaglio, a Iovino sono state affidate le deleghe relative a:

Viabilità e infrastrutture – Ambito Ovest ;

; Edilizia scolastica – Comprensorio Baianese e Vallo di Lauro ;

; Trasporti.

Il decreto richiama le disposizioni della Legge n. 56/2014 e dello Statuto della Provincia, che attribuiscono al Presidente la facoltà di assegnare specifiche deleghe ai consiglieri provinciali nel rispetto del principio di collegialità.

Nel provvedimento viene inoltre precisato che le deleghe non attribuiscono poteri decisionali, di amministrazione o di firma, ma hanno esclusivamente una funzione di collaborazione e supporto all’attività del Presidente, con l’obiettivo di garantire continuità all’azione amministrativa e favorire il coordinamento tra gli uffici e gli organi dell’Ente.

Per il territorio del Baianese e del Vallo di Lauro, la nomina assume particolare rilievo, poiché Iovino seguirà direttamente i dossier riguardanti l’edilizia scolastica, oltre alle questioni legate alla viabilità dell’ambito occidentale della provincia e al settore dei trasporti, comparti strategici per cittadini, studenti e amministrazioni locali.