MUGNANO DEL CARDINALE: ATTI VANDALICI AI DANNI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

Questa mattina, all’apertura della biblioteca comunale, sita in Via Stingone, quello che si è presentato agli occhi è stata una scena raccapricciante.

I locali della biblioteca sono stati brutalmente danneggiati, le porte ed i vetri distrutti e sfasciato tutto quello che si sono trovati davanti coloro che si sono prestati a questo gesto disumano.

La biblioteca comunale è stata data in gestione all’associazione “Le Novative” appunto dal comune e le ragazze, nel tempo, si sono duramente impegnate per donare “una nuova vita” alla biblioteca, anche sostenendo spese a loro carico, come gesto importante di impegno e soprattutto di amore verso i beni del paese e per l’intera collettività.

È chiaro, dopo questo brutto episodio, che non tutti sono in grado di possedere senso civico e di comunità.

Nella speranza che si tratti di un episodio nato dalla mente di ragazzini annoiati, che comunque non modifica la gravità dell’accaduto, ci auguriamo che non succedano mai più certe cose.

Intanto l’associazione “le Novative” ha già provveduto alla sanificazione dei locali ed effettuato i primi lavori sulle pareti interne ed esterne.

Carla Carro

