Movimento Cinque Stelle Avellino: Alberi per il futuro a Rione Mazzini.

Domenica 26 novembre, alle 10,30 ad Avellino nel parco pubblico in piazza Mazzini, accanto alla chiesa, il Gruppo territoriale del M5S Avellino metterà a dimora giovani tigli in occasione di #AlberiPerIlFuturo, la manifestazione per festeggiare la giornata nazionale degli alberi.

Nuovi alberi in tutt’Italia e anche ad Avellino. Prosegue ad Avellino un’iniziativa nata nel 2015 e fortemente voluta dal compianto Gianroberto Casaleggio. Da anni il Movimento promuove la piantumazione di giovani alberi, per creare nuove aree boschive o per rinfoltire quelle già esistenti, doniamo anche alberi ad asili, centri anziani e vie cittadine.

Piantare alberi ha effetti positivi su tantissimi aspetti della vita. In questo periodo così minacciato dall’inquinamento, piantare alberi ci aiuta a migliorare la qualità dell’aria, a contrastare le ondate di calore e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Gli alberi aiutano a mantenere sani gli habitat e la biodiversità, combatte il consumo di suolo, l’inaridimento e il degrado.