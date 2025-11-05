Moschiano, tra festa e memoria: una settimana che unisce tradizione, identità e comunità

(Contenuto tratto da un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Moschiano)

A Moschiano si è conclusa una settimana intensa, segnata da due appuntamenti molto diversi tra loro ma profondamente legati da un unico sentimento: l’amore per il proprio paese. Da una parte la 41ª Sagra della Castagna, momento di festa e convivialità, dall’altra la commemorazione dei Caduti e la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, occasione di riflessione e rispetto. Due momenti che, insieme, raccontano l’anima più autentica della comunità.

La Sagra della Castagna, tra sapori e tradizione

La storica manifestazione ha animato le vie del paese con profumi, musica, colori e incontri, celebrando un prodotto simbolo dell’identità locale.

La partecipazione è stata numerosa e calorosa, confermando la Sagra come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno moschianese.

L’Amministrazione ha espresso gratitudine alla Pro Loco, ai volontari, agli espositori e alle associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell’evento:

«Quando Moschiano si unisce – si legge nel messaggio – dimostra di saper dare il meglio di sé».

Il ricordo dei Caduti e il valore della memoria

Nei giorni successivi, la comunità si è ritrovata per onorare i Caduti in guerra, in una cerimonia caratterizzata da grande partecipazione e sentimento civico.

La commemorazione è stata curata con attenzione dal Forum dei Giovani, che ha saputo interpretare con maturità il valore della memoria condivisa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dott. Carmine Manfredi, per l’opera di ricerca storica che continua a restituire alla cittadinanza il racconto delle proprie radici, e al prof. Carmine Vona, originario di Moschiano e affermato nel campo scientifico in America, che ha donato alcuni suoi testi alla comunità: un gesto di affetto che ha suscitato commozione e orgoglio.

Comunità e identità

Questa settimana ha mostrato, ancora una volta, la forza della storia e dell’appartenenza.

La festa ha riportato il piacere dello stare insieme; la cerimonia, il senso profondo di ciò che lega le generazioni.

Il messaggio dell’Amministrazione è chiaro:

«Moschiano è una comunità viva, unita, capace di celebrare e di ricordare. L’impegno di ogni cittadino è ciò che dà forza al nostro cammino e al futuro che vogliamo costruire insieme».

Firmato: Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.