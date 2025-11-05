Valle Caudina, firmato il Protocollo d’Intesa per la strada a scorrimento veloce: Avella conferma il suo impegno

Passo concreto verso il collegamento diretto tra la Valle Caudina e l’autostrada A16. È stato infatti firmato il Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Montesarchio (capofila), Cervinara, Rotondi, Avella e Roccarainola, con l’obiettivo di avviare il percorso istituzionale e progettuale per la realizzazione della strada a scorrimento veloce che unirà l’area caudina alla principale rete autostradale.

Per il Comune di Avella, su delega del Sindaco Vincenzo Biancardi, ha preso parte all’incontro l’ex Presidente della Provincia e attuale capogruppo di maggioranza Domenico Biancardi, che ha portato con sé gli approfondimenti tecnici e lo studio di fattibilità già elaborato quando guidava l’ente provinciale.

Una documentazione ritenuta fondamentale per impostare il percorso operativo e per ribadire il valore strategico dell’infrastruttura, considerata determinante sia per la mobilità che per lo sviluppo economico e sociale dei territori interni.

Domani il via libera della Giunta di Avella

Il Comune di Avella approverà formalmente il Protocollo d’Intesa nella seduta di Giunta di domani, confermando così la piena adesione al progetto.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione avellana, che vede in questo passaggio anche il riconoscimento del lavoro avviato negli anni scorsi da Domenico Biancardi, oggi condiviso dagli altri Comuni della Valle Caudina.

Le parole del Sindaco Vincenzo Biancardi

«Era giusto che a rappresentare Avella fosse il capogruppo di maggioranza», ha dichiarato il Sindaco.

«Per merito, e per il valore simbolico di vedere finalmente apprezzata, anche da Montesarchio e dagli altri Comuni caudini, un’idea nata anni fa e oggi riconosciuta come progetto di sviluppo comune. La strada a scorrimento veloce non è solo un’opera infrastrutturale, ma un passo verso una Valle Caudina più unita, accessibile e competitiva».

La firma del Protocollo segna dunque l’inizio di un percorso condiviso, atteso da tempo e che ora trova finalmente una base istituzionale solida sulla quale costruire il futuro collegamento viario.