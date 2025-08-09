Moscati, il nuovo direttore generale Perito inizia dal Pronto Soccorso: “Onorato di questa accoglienza, lavorerò per il bene della comunità”

Avellino – Prima le firme e gli adempimenti burocratici, poi subito un gesto simbolico ma dal forte significato: una visita al Pronto Soccorso. È così che questa mattina Germano Perito ha ufficialmente iniziato il suo mandato da Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Affiancato dalla nuova squadra composta da Aristide Tortora alla Direzione Sanitaria e Ida Ferraro alla Direzione Amministrativa . Perito ha scelto di recarsi con tutto il management nel cuore operativo dell’emergenza sanitaria, per incontrare medici, infermieri e operatori impegnati in prima linea.

L’accoglienza, raccontano, è stata calda e spontanea: sorrisi, strette di mano e un clima di sincera collaborazione. Un segnale di coesione che, nelle parole del nuovo direttore, “conferma il valore umano e professionale della comunità Moscati”.

«Un’accoglienza straordinaria che mi onora e mi stimola a dare il massimo ,ha dichiarato Perito . L’Azienda Moscati, alla quale sono profondamente legato, è una realtà sana, solida e ricca di professionisti straordinari, che ogni giorno mettono al centro la salute e il benessere delle persone. Il mio impegno sarà volto a valorizzare tutte le competenze interne, a promuovere l’innovazione e a rafforzare il senso di squadra che ha sempre contraddistinto questa comunità ospedaliera».

Con questa prima uscita, Perito manda un messaggio chiaro: il suo mandato parte dall’ascolto diretto e dal contatto con chi vive ogni giorno le sfide della sanità pubblica.