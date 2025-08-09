Fede, penitenza e tradizione: il pellegrinaggio dei battenti verso il Santuario di Santa Filomena con tutti gli orari di partenza

Mugnano del Cardinale – Alle prime luci dell’alba, la comunità dei battenti si ritroverà raccolta in preghiera. Alle ore 6.00, davanti alle sacre reliquie di Santa Filomena, sarà celebrata la Santa Messa, momento di grazia e di ringraziamento che aprirà il pellegrinaggio.

Dal cuore di Cimitile, i fedeli muoveranno i loro passi verso il Santuario di Mugnano del Cardinale, portando con sé invocazioni e penitenza. L’ordine di partenza è fissato: alle 7.30 partirà la terza squadra, alle 8.00 la prima, e alle 8.15 la seconda.

Sarà un cammino di devozione e sacrificio, in cui ogni passo diventa preghiera e ogni sguardo al cielo è un atto d’amore verso la Santa, segno di un legame che il tempo non ha mai spezzato.