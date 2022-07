MONTORO. “Lo Sport e le pari opportunità. uno strumento per educare al valore della persona”

La commissione e l’assessorato alle pari opportunità sono liete di invitarvi al dibattito che si terrà sabato 23 luglio alle ore 20.00 nel chiostro del complesso monumentale del Corpo di Cristo nell’ambito della manifestazione Borgosalus.

Sarà una serata di confronto sul tema dello Sport quale strumento utile per superare le diseguaglianze, per combattere le discriminazioni, per favorire l’integrazione e la crescita degli individui e delle comunità nel rispetto del valore della persona.