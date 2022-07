BAIANO. I Moreras suoneranno in piazza alla festa Patronale.

Sono stravolta, sommersa dall’amore, felice. Euforica ed emozionata. Quando mi sono resa conto che i Moreras avrebbero suonato per il mio Santo Stefano nella piazza del mio paese, mi sono trovata di fronte ad una percezione di me e della musica che non avevo calcolato. Non è il tentativo di sviare o di fare la finta umile, ma pregusto sin da ora ogni momento, ogni parte dello show, ogni nota esplosa tra il pubblico, lo scenario magico della nostra festa, bella, inimitabile, coinvolgente e quasi ipnotizzante, di incontenibile bellezza. L’energia indistinguibile e personale dei Moreras che porterà i suoi suoni esplosivi e personali, i dialetti, le culture del mondo nella mia piazza, tra la mia gente mi inorgoglisce.

Sarà una scena indimenticabile e sarà sempre e per sempre .

Mi godo questo mio magico stato d’animo, questa mia gioia, condividendola con tutti voi,con Baiano, con le persone che ci seguono sempre, con chi amo, per poterla ricordare. È felicità sincera in una festa per tutti.

Il 2 Agosto 2022 alle ore 21 e 30 tutti sotto il palco. Saremo diretti e musicalmente spietati come il veleno della taranta. E che delirio sia! Aspettiamo numerosi tutti voi.

Mariangela Ruberto

