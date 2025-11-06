Montevergine, l’alba illumina un cielo sereno: cambio meteo atteso nelle prossime ore

Un nuovo sorgere del sole ha accolto Montevergine questa mattina, come mostrato dalle immagini provenienti dall’Osservatorio meteorologico in quota. L’alba si è presentata limpida, con cielo sereno e condizioni tipicamente stabili, segno della persistenza dell’alta pressione che ancora interessa l’area del Mandamento e buona parte della Campania.

La giornata odierna proseguirà infatti sotto il segno della stabilità atmosferica, con cielo sgombro da nubi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature rimarranno in linea con le medie del periodo, con valori freschi nelle prime ore della mattina e più miti nelle ore centrali.

Secondo quanto riferiscono i rilevamenti del Centro Meteorologico di Montevergine, un graduale cambiamento è però atteso a partire da domani, in particolare nel corso della serata. Un sistema nuvoloso proveniente da ovest potrebbe riportare nuvolosità più compatta e precipitazioni sparse, che interesserebbero l’Irpinia in modo irregolare.

Al momento non si prevedono fenomeni intensi, ma saranno possibili brevi rovesci o piogge deboli, accompagnati da un calo delle temperature e da un aumento della ventilazione.

Previsioni sintetiche

• Oggi: cielo sereno, clima stabile, temperature nella norma.

• Domani (sera): aumento della nuvolosità, possibili piogge e lieve calo termico.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in caso di variazioni o intensificazione dei fenomeni previsti.