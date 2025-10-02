Montevergine, il gelo d’autunno: stamani 3.8°C, attese gelate sui crinali

Montevergine (AV) – L’autunno si è presentato con il volto dell’inverno sulle vette irpine. Questa mattina, spinto dai venti impetuosi di grecale, il termometro dell’Osservatorio di Montevergine è precipitato fino a 3.8°C, regalando scenari da pieno gelo già nei primi giorni di ottobre.

Il freddo pungente che ha avvolto il santuario e le aree circostanti non rappresenta solo un dato meteorologico: è il segno della forza di una natura che, in queste alture, sa farsi sentire con intensità. E il peggio deve ancora arrivare.

Secondo le previsioni, nel corso della serata i valori caleranno ulteriormente e domani mattina si registreranno temperature sotto lo zero sui crinali, con il rischio di gelate precoci.

Un quadro che conferma Montevergine come una delle sentinelle climatiche dell’Appennino meridionale, capace di raccontare, attraverso i suoi dati, la severità di una stagione che inizia sotto il segno del vento e del gelo.