MONTEFORTE. La scomparsa di Maria Grazia Fusco, ristoratrice della “Taverna del Carbonara”

E’ scomparsa venerdì scorso la signora Maria Grazia Fusco che insieme al marito Salvatore Sirignano gestiscono e fondarono ben 50 anni fa il famoso ristorante “La Taverna del Carbonaro”, uno tra i più storici ristoranti di Monteforte Irpino situato in via Gaudio e molto frequentato da napoletani e non solo. La coppia di coniugi negli anni ’70 gestivano a Visciano, nella cittadella della Carità, due bar per poi intraprendere l’attività di ristoratori a Monteforte Irpino, paese di nascita della signora Fusco, dove appunto fondarono il ristorante “La Taverna del Carbonaro”.