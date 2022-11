Paura in provincia di Benevento esattamente a Forchia dove in serata di oggi domenica 27 novembre è letteralmente esplosa una centralina del metanodotto Snam con fiamme alte decine di metri poco distanti dal Campo Sportivo. Al momento dello scoppio si è addirittura pensato ad un aereo precipitato tanto che il boato è stato assordante. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco e forze dell’ordine insieme ai tecnici della Snam. Non è dato sapere se ci sono feriti o meno.