MONTEFORTE. Estate di San Martino , tre giorni musica, giochi e cucina tipica Irpinia di valorizzazione della castagna del Partenio e della nocciola

Tre giornate di musica, giochi e cucina tipica Irpinia di valorizzazione della castagna del Partenio e della nocciola: l’11, 12 e 13 novembre il borgo di San Martino si animerà per festeggiare il santo patrono montefortese. Per la prima volta, l’Amministrazione comunale del sindaco Costantino Giordano ha realizzato un programma di Fede e tradizione, grazie anche alle opportunità del Poc Campania.

“Questa manifestazione è un evento che segna un cambio di passo per la nostra comunità – spiega il sindaco – perché è il frutto del lavoro sinergico della mia amministrazione con le associazioni e molti commercianti e imprenditori del territorio. Ma non solo. Avvieremo un percorso di collaborazione fattiva e attiva con il nuovo parroco don Fabio Mauriello che mi auguro possa rivitalizzare anche la partecipazione dei Montefortesi alla vita sociale e religiosa del paese”. In questi giorni si stanno ultimando gli ultimi preparativi, ma l’entusiasmo e le aspettative di partecipanti e cittadini è già alle stelle.

Ricco anche il parterre degli artisti presenti: Vincenzo Romano, il cantautore Pellegrino sarà di scena venerdì 11, mentre sabato toccherà a Vinyl Giampy e ai Lumanera. Domenica chiuderanno i Suoni Ludici e Antonio Scafuri. “Sono certo che i Montefortesi risponderanno con entusiasmo e con grande partecipazione – conclude Costantino Giordano – le tre giornate riserveranno piacevoli sorprese, ma anche momenti di riflessione e incontri collettivi”.